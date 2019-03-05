Skoda полностью рассекретила кросс-купе Vision IV EV

Накануне открытия для прессы Женевского автосалона 2019 года, чешская компания Skoda решилась полностью рассекретить в Сети свой новейший концепт. Кроссовер-купе Vision IV EV на электрической тяге является первенцем марки из Млада Болеслава, который создан на платформе MEB родительской корпорации Volkswagen . В движение концепт приводится двумя электромоторами, каждый из которых расположен на своей оси.

Для экономии полезного пространства, аккумуляторные литий-ионные батареи электромобиля спрятаны в днище. Производитель не раскрывает динамические и мощностные характеристики своего прототипа, однако известно, что одного заряда батареи хватит на преодоление дистанции 500 км. Концепт щеголяет футуристичным дизайном с очень узкими головными фарами, объединенными светодиодной полосой, мускулистыми колесными арками и агрессивной "кормой", где светятся красным буквы "Skoda".

22-дюймовые колесные диски концепта разработаны с учетом требований аэродинамики, у Vision IV EV нет традиционных зеркал заднего вида, на дверях отсутствуют ручки, а остекление безрамочное. Но салон концепта — это поистине его жемчужина. Перед водителем установлено двухспицевое рулевое колесо без логотипа, зато с буквами "Skoda", за ним расположилась отдельно стоящая цифровая "приборка", а правее можно увидеть "парящий" дисплей мультимедиа-информационной системы.

Что интересно, мультимедиа-центр кроссовера может интегрироваться сразу с двумя смартфонами, для которых подготовлены специальные места с беспроводной зарядкой на центральной консоли. Эти же смартфоны могут быть использованы в качестве цифровых ключей от автомобиля. Не забыла Skoda и о традиционной практичности — отсутствие центрального тоннеля позволит пассажирам с большим комфортом разместиться в салоне и загрузить больше нужных вещей в багажный отсек.