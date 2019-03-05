Оксану Пушкину обидело поздравление с 8 Марта от уфимских гаишников

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сочла видеоролик «День без женщин», записанный в качестве поздравления с 8 Марта Госавтоинспекцией Уфы, обидным и неактуальным.

По словам Пушкиной, множество исследований доказали, что женщины водят автомобиль аккуратнее, внимательнее «и намного лучше, чем мужчины», передает РИА «Новости»

«Топорно. Неактуально. Обидно. Тем более что женщины всегда осторожнее. Основная особенность среднестатистической девушки за рулем — аккуратность на дороге», — высказалась зампред по поводу видео от Госавтоинспекции.

Ранее на странице ГИБДД Уфы в социальной сети был опубликован ролик об одном дне без женщин за рулем. В постановочном видео автомобили, пешеходы и велосипедисты пересекают перекресток без светофора и регулирования, однако в это время не случается ни одной аварии.

«В преддверии самого замечательного весеннего праздника мечта каждого настоящего мужчины! Пусть это останется только мечтой!» — сопроводила ролик комментарием Госавтоинспекция.

При этом всех водителей призвали соблюдать правила, а на дороге быть внимательными и аккуратными, даже если мужчины торопятся сделать подарки своим любимым женщинам.