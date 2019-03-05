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Обновлённый Ford Transit получит полный привод 

Car.ru 1 час назад
Фото: car.ru
Ford добавляет некоторые новые функции в свою линейку Transit.
Полноразмерные обновленные фургоны предлагают целый ряд новых функций помощи водителю и варианты трансмиссии. Среди них — модернизированные двигатели, новая коробки передач и доступный полный привод.
В руководстве сказали, что они обновили Transit для повышения комфорта, добавив Wi-Fi, адаптивный круиз-контроль и т.д. Наиболее заметным дополнением является наличие системы полного привода. Также производитель предложит новый дизельный 2,0-литровый четырехцилиндровый турбомотор EcoBlue, который заменяет текущий.
Ещё предлагается 3,5-литровый PFDi V6 — новый бензиновый двигатель стандартной версии, заменивший 3,7-литровую силовую установку. 3.5-литровый EcoBoost V6 остается вариантом для тех, кто ищет больше мощности, а новая 10-ступенчатая АКПП — это новая коробка передач для всех вариантов двигателей. Также сообщается, что полный привод будет только на бензиновом движке.
Transit получает незначительный фейслифтинг с измененной решеткой и доступными светодиодными фарами. Внутри есть измененная приборная панель и опциональные поворотные передние сиденья. Также доступна новая опция раздвижной боковой двери.
Ценник на Transit 2020 пока неизвестен, но в компании заявляют, что цены огласят, когда новый фургон поступит в продажу. А произойдет это уже осенью.
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Бортжурнал , Ford
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