Обновлённый Ford Transit получит полный привод

Ford добавляет некоторые новые функции в свою линейку Transit.

Полноразмерные обновленные фургоны предлагают целый ряд новых функций помощи водителю и варианты трансмиссии. Среди них — модернизированные двигатели, новая коробки передач и доступный полный привод.

В руководстве сказали, что они обновили Transit для повышения комфорта, добавив Wi-Fi, адаптивный круиз-контроль и т.д. Наиболее заметным дополнением является наличие системы полного привода. Также производитель предложит новый дизельный 2,0-литровый четырехцилиндровый турбомотор EcoBlue, который заменяет текущий.

Ещё предлагается 3,5-литровый PFDi V6 — новый бензиновый двигатель стандартной версии, заменивший 3,7-литровую силовую установку. 3.5-литровый EcoBoost V6 остается вариантом для тех, кто ищет больше мощности, а новая 10-ступенчатая АКПП — это новая коробка передач для всех вариантов двигателей. Также сообщается, что полный привод будет только на бензиновом движке.

Transit получает незначительный фейслифтинг с измененной решеткой и доступными светодиодными фарами. Внутри есть измененная приборная панель и опциональные поворотные передние сиденья. Также доступна новая опция раздвижной боковой двери.

Ценник на Transit 2020 пока неизвестен, но в компании заявляют, что цены огласят, когда новый фургон поступит в продажу. А произойдет это уже осенью.