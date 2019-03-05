Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Показан облик будущих моделей Subaru 

Популярная механика 40 минут назад
Фото: Популярная механика
На Женевском автосалоне, который проходит с 5 по 17 марта, Subaru продемонстрировала концепцию дизайна будущих моделей. VIZIV Adrenaline Concept выполнен в фирменном синем цвете, но на этом его сходства с предшественниками заканчиваются.
popmech.ru
Агрессивно выглядящий компактный кроссовер несет на себе большое количество внедорожных черт: высокий клиренс, короткие для этого класса свесы и массивную пластиковую защиту крыльев, днища и порогов. Внешний вид VIZIV Adrenaline напоминает брендовые кроссовки, в которых удобно заниматься активным отдыхом, но и в офисе появиться не стыдно.
Инженерной инновацией является конструкция крыши концептуального автомобиля. Она выполнена как часть силового каркаса кузова, гораздо более жесткого, чем обычно. О том, как эти идеи будут воплощены в серийных моделях, производитель не сообщает.
В 2014 году компания Subaru переформулировала дизайн всех своих автомобилей в новый общий стиль «Dynamic x Solid» (энергичный и цельный). Линейка концептов VIZIV соответствует новой философии — Bolder (смелее).
Популярная механика: последние новости
Представлен электрокар, который может быть заряжен на 80% за 5 минут Audi презентовала компактный электрокроссовер Honda рассказала о городском электрокаре e Prototype
Комментарии
Бортжурнал , Subaru
Читайте также
Видео
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
За старые машины начнут штрафовать в Москве
Автоновости
Последствия серии ДТП на МКАД сняли с беспилотника
ДТП
Любителей кататься по обочине настигло возмездие
ДТП
Нарушитель оторвался от полиции, дрифтуя на шоссе
Автоновости
«Желтый» уровень опасности: на МКАД столкнулись 40 машин
ДТП Статьи
Такси только для женщин поедет по Чечне
Автоновости
Водитель протаранил «запершие» его машины
ДТП
Автокран упал на проезжую часть в центре Москвы
ДТП
«Машины были в щепки разбиты»: очевидец о ДТП на МКАД
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение