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SsangYong готовит свой ответ Nissan Qashqai 

Автовести 2 часа назад
Фото: Автовести
Некогда популярный в нашей стране кроссовер SsangYong Actyon под именем Korando весьма востребован на родине, и корейцы, представляя в Женеве его новое поколение, не теряют надежды пересадить на него хотя бы часть европейцев.
На этапе премьеры нового Korando для домашнего рынка производитель упоминал только об одном моторе — 1,6-литровом дизеле с отдачей в 136 л.с. Однако в Европу SsangYong планирует поставлять кроссовер еще и с бензиновым турбомотором объемом 1,5 л и отдачей в 165 л.с.
Работать моторам предстоит с шестиступенчатыми "механикой" и автоматом, а также опциональной системой полного привода. Более того, позднее корейцы собираются предложить Старому свету и полностью электрическую версию. Появится она уже в 2020 году, построена будет по мотивам концепта e-SIV и получит 188-сильный мотор в комплекте с 61-киловаттной батареей. В этом случае запас хода электрокроссовера составит около 450 км.
В SsangYong уверены в потребительском потенциале нового Korando еще и потому, что при колесной базе в 2 650 мм и 4 410 мм длины он предлагает более просторный салон, чем конкуренты — особенно в области заднего сиденья. Конкурентами же кроссовера уже назначены, например, не только Nissan Qashqai, но и Skoda Karoq.
Наконец, корейцы собираются одолевать конкурентов за счет полностью переработанного и более просторного интерьера вседорожника с большим количеством высокотехнологичного оборудования. Подразумеваются, к примеру, 10,2-дюймовая цифровая "приборка", продвинутая мультимедийная система с 9-дюймовым монитором, семь подушек безопасности и уже почти обязательные для Европы водительские ассистенты, включая адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе, систему превентивного торможения и тому подобное.
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Бортжурнал , Nissan , SsangYong Actyon , Nissan Qashqai , Skoda , SsangYong , Skoda Karoq
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