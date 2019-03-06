ТОП 10 необычных пунктов правил для европейских дорог

Экзотическими пунктами ПДД всегда выделялись американские штаты. Каждый регион имеет несколько необычных пунктов. В странах Азии соблюдение дорожного закона в полной мере трудно себе представить.

На этом фоне европейские страны кажутся рациональными и понятными. Но в некоторых национальных документах встречаются интересные по своему содержанию пункты дорожного закона:

Италия славится любовью к собакам. Для их перевозки в транспортном средстве законодательно требуют пристегнуть ремнями лохматого друга.

Великобритания. Строго контролируется соблюдение правил парковки. При этом обращают внимание оставление машин под знаками, но не контролируют способ постановки на стоянку.

На Британских островах четко прописано поведение водителя при прогреве мотора. Если двигатель заведен, следует оставаться в салоне. Это позволит контролировать степень прогрева. Штраф за нарушение — 20 фунтов.

ФРГ. Дорожный закон не запрещает ездить за рулем в голом виде. Вот только при выходе из транспорта следует прикрыться.

Македония. Перевозка нетрезвого пассажира запрещена на переднем сиденье. Вероятно, существует риск, что это помешает водителю безопасно управлять машиной.

Франция. Введено правило обязательного наличия в бардачке алкотестера. Но это скоро станет неактуально, поскольку в Европе через 3 года введут обязательное оборудование для автоматического контроля состояния водителя.

Швейцария. Правила запрещают громко хлопать дверью авто в ночное время. В воскресенье, как в обязательный выходной, запрещается производить мойку автомобиля.

Дания. Перед каждой поездкой водитель обязан проверить свой автомобиль на предмет исправности со всех сторон, включая осмотр под днищем.

Финляндия. Введено обязательное правило для оплаты музыки в такси, если ее проигрывают для клиентов. Это обусловлено признанием такси как общественного места.

Германия. Один из пунктов, который следует внести в отечественный документ. За непристойное поведение в Германии (жест, гримаса) в отношении соседа по потоку на участника дорожного движения накладывается штраф. Не захочется расставаться с 200-300 евро по причине несдержанности.