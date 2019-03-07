Лидером продаж в России остается маленькая Lada

Новая LADA Granta продолжает бить рекорды и уже четвертый месяц подряд становится самым продаваемым в России автомобилем, демонстрируя при этом неуклонный рост реализации.

Согласно данным, публикуемым аналитическим агентством "Автостат" в обзоре российского авторынка за февраль, реализация Lada Granta выросла на впечатляющих 54% и составила 10574 автомобиля — и это на фоне общего беспрецедентного за последние пару лет падения продаж.

На втором месте — еще одна популярная вазовская модель Lada Vesta с показателем 7960 экземпляров при небольшом снижении спроса на нее (-6%). Довольно серьезно сдал позиции занявший третье место KIA Rio –лишь 7102 реализованных автомобиля (-21%). Лидерство в классе SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, реализованный в количестве 6085 экземпляров (+3%). За ним следует седан Hyundai Solaris , который был приобретан общим числом 4449 экз. (-3%).