Новая LADA Granta продолжает бить рекорды и уже четвертый месяц подряд становится самым продаваемым в России автомобилем, демонстрируя при этом неуклонный рост реализации.
Согласно данным, публикуемым аналитическим агентством "Автостат" в обзоре российского авторынка за февраль, реализация Lada Granta выросла на впечатляющих 54% и составила 10574 автомобиля — и это на фоне общего беспрецедентного за последние пару лет падения продаж.
На втором месте — еще одна популярная вазовская модель Lada Vesta с показателем 7960 экземпляров при небольшом снижении спроса на нее (-6%). Довольно серьезно сдал позиции занявший третье место KIA Rio –лишь 7102 реализованных автомобиля (-21%). Лидерство в классе SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, реализованный в количестве 6085 экземпляров (+3%). За ним следует седан Hyundai Solaris, который был приобретан общим числом 4449 экз. (-3%).
Продажи бестселлера корпоративного сектора — седана Volkswagen Polo — составили 3825 машин, что на 3% меньше по сравнению с прошлым годом, но в общем февральском зачете это обеспечило ему лидерство лишь во второй пятерке. На седьмой строке — универсал Lada Largus (3075 экз., -10%), на восьмой не по статусу скромно расположился бизнес-седан Toyota Camry, демонстрируя при этом завидный рост (2973 экз., +39%). А вот спрос на отечественную классику жанра — внедорожник Lada 4x4 — снизился на 2% до 2631 автомобиля, что позволило ему занять лишь девятое место. А замыкает топ-10 самых популярных моделей в России лифтбек Skoda Rapid, чей результат составил 2487 машин (-12%).