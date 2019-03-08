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Минтранс Подмосковья рассказал о планах на 2019 год 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отчиталось о реализации мероприятий в сфере дорожно-транспортного комплекса в 2018 году. Кроме того, ведомство рассказало о планах на 2019-й, сообщает телеканал "360".
Так, в 2018 году были сданы в эксплуатацию первый этап мостового перехода через Волгу в Дубне, путепровод на улице Гагарина в Домодедове. Кроме того, завершено строительство транспортной развязки улицы Кооперативная в Жуковском, автомобильной дороги М10 "Россия" Ложки — Поварово — Пятница, реконструкция мостового перехода через реку Пехорку, у деревни Красково, и другие.
В нынешнем году ведомство планирует строительство развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, путепроводов в Балашихе и Реутове. Эти объекты могут сдать досрочно.
"Планы на 2019-й — отремонтировать не менее двух тысяч дорог, тротуары, не менее одного миллиарда рублей на дороги к СНТ, расчистка пробочных мест, чтобы скорая могла вовремя доехать", — сообщила Анна Кротова, первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Также будет завершено строительство Западного объезда в Сергиевом Посаде, пешеходного перехода в Подольске, реконструкция Зенинского шоссе в Люберцах. Построят и подъезды к комплексам переработки отходов в Наро-Фоминске, Серпухове, Кашире, Ногинске, Серебряных Прудах и Рузе.
Всего запланировано к вводу 22 объекта на сумму 32,8 миллиарда рублей. Общая протяженность составит более 33,5 километра автомобильных дорог и свыше 2,2 километра искусственных сооружений.
Задачи министерства на этот год — ремонт дорог протяженностью не менее двух тысяч километров, территорий автовокзалов, подъездов к СНТ, устройство тротуаров не менее 200 километров и другие.
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Бортжурнал , Минтранс РФ
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