Автоэксперты рассказали о правилах зарядки аккумулятора

Эксперты портала «За рулём» выяснили, как проверить остаточный потенциал аккумулятора, чем лучше всего зарядить батарею, и, как продлить срок службы АКБ.

Перед тем, как заряжать аккумулятор, специалисты советуют проверить состояние батареи. Ннеобходимо измерить вольтметром напряжение на клеммах АКБ. Аккумулятор в хорошем состоянии должен иметь напряжение 12,6-12,7 В. Эксперты подчёркивают, что перед замером следует выждать время от остановки двигателя несколько часов, в противном случае показания прибора могут быть некорректными.

Специалисты отмечают, что при нормальных условиях эксплуатации зарядное устройство для батареи не нужно, поскольку АКБ регулярно подзаряжается от генератора. Однако специальные заряжающие приборы могут понадобиться в случае, когда аккумулятор оказывается полностью разряжен. Делать это эксперты советуют при постоянном напряжении, но малым током — в 1А. При этом опытные водители заявляют, что снимать АКБ с автомобиля во время заряда не обязательно. Главное — не курить в этот момент, поскольку во время заряда может произойти газовыделение и, как следствие, взрыв батареи.

Если зарядного устройства нет, можно «прикурить», уверяют эксперты. Доказано, что для АКБ эта процедура не вредна. Важно при этом проверить, что положительные и отрицательные клеммы соединяются строго между собой.

По словам специалистов, альтернативными способами подзарядки батареи злоупотреблять не стоит. Слишком частое использование зарядных устройств или «прикуривание» увеличивает скорость коррозии решеток пластин АКБ и сокращает срок службы батареи.