У женщин с какими именами стоит покупать автомобиль

Автопортал CarPrice провел исследование, из которого следует, что состояние автомобиля зависит от имени его владелицы.

Аналитики изучили предложения на вторичном авторынке машин в возрасте 3-5 лет, хозяйками которых были женщины.

Они столкнулись с определенной закономерностью. В лучшем техническом состоянии были машины, принадлежавшие Аннам, Викториям и Людмилам. Неплохо следят за состоянием силового агрегата, подвеской и другими узлами Наталии и Оксаны.

Ухоженный кузов автомобилей отмечался у автоледи по имени Галина, Елена, Любовь, а также Лариса и Наталья.

Вывод из всего этого можно сделать следующий: машину в хорошем состоянии вы скорее всего приобретете у Викторий, Елен, Ларис, Наталий и Оксан.