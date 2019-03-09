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У женщин с какими именами стоит покупать автомобиль 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Автопортал CarPrice провел исследование, из которого следует, что состояние автомобиля зависит от имени его владелицы.
Аналитики изучили предложения на вторичном авторынке машин в возрасте 3-5 лет, хозяйками которых были женщины.
Они столкнулись с определенной закономерностью. В лучшем техническом состоянии были машины, принадлежавшие Аннам, Викториям и Людмилам. Неплохо следят за состоянием силового агрегата, подвеской и другими узлами Наталии и Оксаны.
Ухоженный кузов автомобилей отмечался у автоледи по имени Галина, Елена, Любовь, а также Лариса и Наталья.
Вывод из всего этого можно сделать следующий: машину в хорошем состоянии вы скорее всего приобретете у Викторий, Елен, Ларис, Наталий и Оксан.
Бортжурнал
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