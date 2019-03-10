В Москве продают уникальную «Ниву»

В столице продаётся экспериментальный внедорожник Волжского Автомобильного Завода ВАЗ 21 Бора. Впервые автомобиль продемонстрировали в Эмиратах в 1995 году. Машина подойдёт только для личной коллекции — у неё нет ПТС, и ездить на ней нельзя.

Как сообщает издание «Тарантас-ньюс», ВАЗ выпустил всего два таких автомобиля. Их отличает оригинальная конструкция — алюминиевая пространственная рама и пластиковый ярко-жёлтый открытый кузов с вмонтированным каркасом безопасности. Мотор, коробка передач и полноприводная трансмиссия — как у обычной «Нивы». Внедорожник продаётся за 1 млн 234 тыс. рублей. Сейчас уникальная машина стоит в музее ретро-автомобилей на Рогожском валу.

По информации издания, в 90-е ВАЗ сконструировал много необычных авто, однако до нашего времени дожила только малая часть.