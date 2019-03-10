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В Москве продают уникальную «Ниву» 

News.ru + ещё 3 5 часов назад
Фото: vk.com/avtoclubcccrmogilev
В столице продаётся экспериментальный внедорожник Волжского Автомобильного Завода ВАЗ 21 Бора. Впервые автомобиль продемонстрировали в Эмиратах в 1995 году. Машина подойдёт только для личной коллекции — у неё нет ПТС, и ездить на ней нельзя.
Как сообщает издание «Тарантас-ньюс», ВАЗ выпустил всего два таких автомобиля. Их отличает оригинальная конструкция — алюминиевая пространственная рама и пластиковый ярко-жёлтый открытый кузов с вмонтированным каркасом безопасности. Мотор, коробка передач и полноприводная трансмиссия — как у обычной «Нивы». Внедорожник продаётся за 1 млн 234 тыс. рублей. Сейчас уникальная машина стоит в музее ретро-автомобилей на Рогожском валу.
По информации издания, в 90-е ВАЗ сконструировал много необычных авто, однако до нашего времени дожила только малая часть.
Ранее News. ruписал, что французский автопроизводитель Renault заинтересовался моторами Lada.
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Бортжурнал , Lada , Renault
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