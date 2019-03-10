Британское издание Daily Mail опубликовало фоторепортаж Reuters об автомобильной переправе по льду Енисея к югу от Красноярска.
Фото сопровождают восхищенные комментарии. Кадры сделаны 7 марта этого года.
«Эти потрясающие фотографии запечатлели движение по льду через замерзшую сибирскую реку», — пишет таблоид.
Здесь отмечается, что эта переправа длиной в 5 км находится под контролем региональных транспортных служб.
«Водители кажутся невозмутимыми при движении по опасно выглядящему маршруту, соединяющему берега реки и местами покрытому трещинами. Зимние температуры в Сибири могут достигать минус 58 градусов по Фаренгейту (минус 50 по Цельсию), а река может замерзнуть на глубине нескольких метров. Несколько зимостойких душ даже загорают на льду», — пишет издание, отмечая, что бесстрашные водители регулярно совершают такие поездки среди захватывающих дух пейзажей.