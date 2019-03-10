В Британии поразились смелости российских водителей

Британское издание Daily Mail опубликовало фоторепортаж Reuters об автомобильной переправе по льду Енисея к югу от Красноярска.

Фото сопровождают восхищенные комментарии. Кадры сделаны 7 марта этого года.

«Эти потрясающие фотографии запечатлели движение по льду через замерзшую сибирскую реку», — пишет таблоид.

Здесь отмечается, что эта переправа длиной в 5 км находится под контролем региональных транспортных служб.