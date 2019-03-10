Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Британии поразились смелости российских водителей 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Британское издание Daily Mail опубликовало фоторепортаж Reuters об автомобильной переправе по льду Енисея к югу от Красноярска.
Фото сопровождают восхищенные комментарии. Кадры сделаны 7 марта этого года.
«Эти потрясающие фотографии запечатлели движение по льду через замерзшую сибирскую реку», — пишет таблоид.
Здесь отмечается, что эта переправа длиной в 5 км находится под контролем региональных транспортных служб.
«Водители кажутся невозмутимыми при движении по опасно выглядящему маршруту, соединяющему берега реки и местами покрытому трещинами. Зимние температуры в Сибири могут достигать минус 58 градусов по Фаренгейту (минус 50 по Цельсию), а река может замерзнуть на глубине нескольких метров. Несколько зимостойких душ даже загорают на льду», — пишет издание, отмечая, что бесстрашные водители регулярно совершают такие поездки среди захватывающих дух пейзажей.
Бортжурнал , Reuters
Читайте также
Видео
Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших
ДТП
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Под Петербургом столкнулись 30 машин
ДТП
«Налог на роскошь» добрался до нелюксовых авто
Автоновости
За старые машины начнут штрафовать в Москве
Автоновости
Последствия серии ДТП на МКАД сняли с беспилотника
ДТП
В сети раскрыли ухищрения москвичей при парковке
Автоновости
Известный режиссер проехал на Bentley по встречке
ДТП Бортжурнал
Любителей кататься по обочине настигло возмездие
ДТП
Нарушитель оторвался от полиции, дрифтуя на шоссе
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение