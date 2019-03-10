Автоэксперты рассказали, чем грозит регулярный старт со второй передачи

Эксперты портала «Автовзгляд» рассказали, чем для владельца авто с механической трансмиссией чревато постоянное включение второй передачи при старте.

По словам автора статьи, среди автолюбителей до сих пор ходит байка о том, что, если трогаться со второй скорости, можно сэкономить время на разгон, а также топливо. Специалисты заявляют — это миф.

Эксперты отмечаю, что в случае включения второй передачи при старте, водителю приходится дольше удерживать сцепление полуразомкнутым. Таким образом, происходит перегрев дисков, которые проскальзывают, частично передавая крутящий момент от мотора к коробке передач. Поэтому, чем чаще водитель трогается с места со второй скорости, тем выше риск преждевременного износа дисков сцепления.

Опытные водители уверяют, что сэкономить время на разгон таким образом невозможно, поскольку энергия тратится на пробуксовку дисков. Экономия топлива тоже нереальна. Специалисты отмечают, что на второй передаче двигатель потребляет ровно столько же горючего, сколько и на первой скорости.

Впрочем, автоэксперты подчёркивают, что существует ситуация, когда старт со второй передачи окажется полезен. Дело касается случая, когда необходимо тронуться на очень скользкой поверхности.