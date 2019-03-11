Эксперты назвали самые угоняемые машины в России

Легенда советского автопрома ГАЗ-21 «Волга» стала самой угоняемой моделью 2018 года, сообщает портал «Угона-нет». Эксперты проанализировали, так называемый, показатель удельного веса угонов — количество преступлений на 1000 автомобилей, эксплуатируемых в РФ.

Первое место рейтинга неожиданно заняла «21-я» Волга с коэффициентом угонов — 12,5. Следом за ней идёт японский суперкар Nissan GT-R со значением 6,2 угнанных автомобилей на 1000 машин. На третьем месте бизнес-седан от производителя Hyundai — Genesis G80 с показателем 4,7.

Российская газета » в свою очередь опубликовала список моделей, которые лидируют по количеству похищенных автомобилей в РФ. Больше всех у преступников в 2018-м пользовались популярностью корейские седаны Hyundai Solaris со статистикой угонов в 1265 машин за минувший год и Kia Rio с показателем в 976 автомобилей. На третьем месте оказалась отечественная Lada седьмой модели с показателем 759 машин. Далее Toyota Camry — 695 угнанных автомобилей. Закрывает топ-5 самых похищаемых авто 2018 года отечественная Жигули 6-й модели — 665 авто.

По словам специалистов портала «Угона.нет», чаще всего угонщики с лёгкостью обходят заводские охранные системы, установленные на автомобилях, либо нейтрализуют азиатские версии противоугонных комплексов, которые из-за своей низкой стоимостью не обладают высокой степенью защиты от взлома.