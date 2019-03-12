Автоэксперты рассказали, чем полезен «зимний» режим работы АКП

Немногие автолюбители знают, что большинство автоматических коробок передач оснащены, так называемым, «зимним режимом» работы. Эксперты портала «Автовзгляд» рассказали , как его обнаружить и чем он может быть полезен для водителя летом.

Специалисты уверяют, что «зимний режим» работы трансмиссии можно найти как у моноприводных, так и у полноприводных автомобилей. В обоих случаях о его наличии может говорить буква «S» среди положений селектора коробки передач или соответствующая позиция в меню бортового компьютера. В отдельных случаях «зимний режим» обозначается специальным значком в виде снежинки.

Принцип работы «зимнего режима» заключается в подаче уменьшенного крутящего момента от трансмиссии к колесу. Эта функция помогает водителям автомобилей передвигаться по рыхлому снегу или по льду, не «закапываясь» и не буксуя. Эксперты говорят, что похожие действия вручную выполняют владельцы авто с механической трансмиссией, трогаясь на скользкой поверхности со второй передачи.

Опытные водители уверяют, что «зимний режим» не только увеличивает проходимость машины, но и способствует экономии топлива за счёт ранних переключений на повышенные передачи. Однако, учитывая, что с включением этой функции автомобиль медленнее разгоняется, не все автолюбители предпочитают пользоваться ей летом.