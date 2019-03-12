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«Тойоты» научат распылять слезоточивый газ 

Motor.ru + ещё 3 11 часов назад
Фото: Motor.ru
Компания Toyota запатентовала продвинутую систему ароматизации салона автомобилей, который будет «узнавать» водителя и выбирать соответствующий запах. Кроме того, такая система может стать частью активной противоугонной защиты.
Согласно документу, предложенная Toyota система способна распознавать водителя по мобильному телефону — от этого зависит, какой из ароматов будет выбран. Предполагается, что их будет несколько, а не один, как на большинстве современных автомобилей с подобными диспенсерами. Предусмотрена и возможность активации распылителя удаленно, еще до того, как владелец сел в автомобиль.
Среди интересных особенностей — удаляющий запахи дезодоратор, который может приводить салон к нейтральному состоянию после выключения двигателя и блокировки дверей. Он пригодится, если автомобилем пользуются несколько человек. Вдобавок система может определять «несанкционированный запуск двигателя» и распылять вместо парфюма слезоточивый газ.
В 2014 году лучшим ароматом, использующимся в маркетинговых целях, признали запах Essence of Lincoln, созданный американской фирмой SensoryMax. В состав Essence of Lincoln вошли запахи зеленого чая, жасмина и бобов тонка.
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Бортжурнал , Lincoln , Toyota
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