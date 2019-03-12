Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стартовало производство обновленного BMW 7 Series 

Авторамблер + ещё 3 6 часов назад
Фото: Авторамблер
Сегодня, 12 марта, первые экземпляры новинки сошли с конвейера завода в Дингольфинг, Германия. До России модель доберется уже в апреле.
Как сообщал "Авторамблер", российские дилеры уже принимают заказы на обновленную "семерку", которая изменилась внешне и получила модернизированные моторы. В частности, дизайн автомобиля выполнен в том же стиле, что и у флагманского кроссовера BMW X7.
Стандартная версия 730i достигает в дину 5120 мм, а удлиненная M760Li — 5260 мм, что на 22 мм больше по сравнению с предшествующей моделью. Ширина и высота седана не изменились.
На российском рынке модель предлагают с бензиновым и дизельным двигателями с шестью, восемью и двенадцатью цилиндрами. Линейка бензиновых моторов представлена базовым агрегатом мощностью 249 л.с., 4,4-литровым двигателем V8 с отдачей 530 л.с. и топовым 609-сильным V12 объемом 6,6 литра. В числе дизелей — три трехлитровых рядных двигателя мощностью 249, 320 и 400 л.с. Кроме того, можно заказать гибридный 745Le с 394-сильной установкой и запасом хода на одной электротяге в 46 км.
Цены на обновленный BMW 7 Series начинаются от 5,48 млн рублей, что на 550 тыс. дороже дорестайлингового седана.
Авторамблер: последние новости
АвтоВАЗ приступит к сборке Lada Granta Sport летом "Нивы" на экспорт: как в Советском Союзе умудрялись продавать машины на Запад У "Газон-Next" появится конкурент от Hyundai
Комментарии
Бортжурнал , BMW
Читайте также
Видео
Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших
ДТП
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Под Петербургом столкнулись 30 машин
ДТП
Мотоцикл повис на проводах после ДТП
ДТП
«Налог на роскошь» добрался до нелюксовых авто
Автоновости
За старые машины начнут штрафовать в Москве
Автоновости
Последствия серии ДТП на МКАД сняли с беспилотника
ДТП
В сети раскрыли ухищрения москвичей при парковке
Автоновости
Известный режиссер проехал на Bentley по встречке
ДТП Бортжурнал
Любителей кататься по обочине настигло возмездие
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение