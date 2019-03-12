Стартовало производство обновленного BMW 7 Series

Сегодня, 12 марта, первые экземпляры новинки сошли с конвейера завода в Дингольфинг, Германия. До России модель доберется уже в апреле.

Как сообщал "Авторамблер", российские дилеры уже принимают заказы на обновленную "семерку", которая изменилась внешне и получила модернизированные моторы. В частности, дизайн автомобиля выполнен в том же стиле, что и у флагманского кроссовера BMW X7.

Стандартная версия 730i достигает в дину 5120 мм, а удлиненная M760Li — 5260 мм, что на 22 мм больше по сравнению с предшествующей моделью. Ширина и высота седана не изменились.

На российском рынке модель предлагают с бензиновым и дизельным двигателями с шестью, восемью и двенадцатью цилиндрами. Линейка бензиновых моторов представлена базовым агрегатом мощностью 249 л.с., 4,4-литровым двигателем V8 с отдачей 530 л.с. и топовым 609-сильным V12 объемом 6,6 литра. В числе дизелей — три трехлитровых рядных двигателя мощностью 249, 320 и 400 л.с. Кроме того, можно заказать гибридный 745Le с 394-сильной установкой и запасом хода на одной электротяге в 46 км.

Цены на обновленный BMW 7 Series начинаются от 5,48 млн рублей, что на 550 тыс. дороже дорестайлингового седана.