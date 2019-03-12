Ford готовится представить беспилотное такси

Корпорация Ford активно работает над беспилотными автомобилями и готовится предложить сервис с их применением для развоза пассажиров. Об этом заявил во вторник председатель совета директоров компании Уильям Форд во время выступления на конференции CERAWeek в Хьюстоне.

"Вполне понятны пара вещей, — сказал Форд, говоря о тенденциях в развитии автомобилестроения. — Во-первых, в отрасли имел место мощный толчок в направлении перехода машин на электродвигатели. Во-вторых, машины будут самоуправляемыми, это точно. Когда именно — на этот счет можно поспорить". "Очевидно, мы движемся в направлении того, что вообще не будет водителя", — сказал он.

Форд, выступление которого транслировали на сайте CERAWeek, констатировал, что его компания "очень упорно" ведет работу в данном направлении. Как он пояснил, активную роль в этом играет базирующаяся в Питтсбурге (штат Пенсильвания) компания Argo.

"Мы очень довольны ей, мы знаем, что она — один из лидеров в сфере, касающейся беспиотных автомобилей", — сказал он.

"Мы работаем с крупными клиентами, такими, как Walmart, Domino's и Postmates по вопросам доставок, и мы сотрудничаем с Lyft по пассажирским перевозкам, — указал Форд. — У нас есть собственные сервисы, которые мы запустили. У нас есть медицинский сервис по неэкстренной доставке пожилых людей к врачу по записи. Сейчас предполагается присутствие водителя, но он может вскоре стать автономным".

Главные трудности

Форд констатировал, что компания традиционно не слишком афиширует работу на этом направлении.

"Несколько лет назад от игроков в отрасли по всему миру звучали очень смелые заявления относительно беспилотных автомобилей, — подчеркнул он. — Мы вели себя очень тихо, и причина в том, что наш бренд построен на доверии, мы знали, что нужно решить очень серьезные проблемы в этой сфере".

Как он пояснил, главная трудность состоит в том, чтобы гарантировать полную безопасность управляемых искусственным интеллектом машин.

Форд также заострил внимание на том, что разработчикам беспилотных автомобилей придется задуматься о том, как развлекать пассажиров.

"Если нет водителя, то люди, возможно, захотят, чтобы их развлекали, так что нужно, чтобы в машину транслировали контент, много контента", — пояснил он.

В настоящее время многие автопроизводители в США и других странах мира ведут разработки и проводят испытания самоуправляемых автомобилей, которые будут предназначены в том числе для оказания таксомоторных услуг. Аналитики инвестбанка Goldman Sachs прогнозируют, что общий объем рынка пассажирских перевозок на легковых авто увеличится к 2030 году в восемь раз и составит $285 млрд