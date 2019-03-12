Volkswagen готовит новое поколение Golf R

Volkswagen еще не представил восьмое поколение своего самого продаваемого автомобиля, но уже идут разговоры о флагмане линейки Golf.

Главный почетный работник подразделения R — Джост Капито назвал Golf R «жемчужиной производительности» в линейке Golf.

Golf R не пойдет по электрифицированному маршруту, поскольку член правления Volkswagen Юрген Штакманн уже заявлял, что гибрид должен быть более доступным и экологичным, а не просто выполнять роль спортивного автомобиля.

На вопрос, почему Volkswagen отказался от серийной версии концепта R400, в руководстве объяснили, что он обошлся бы слишком дорого клиентам. Также отмечается, что при покупке моделей подобного сегмента, клиент хочет около 300 лошадиных сил и цену ниже 56 000 долларов США.

Нынешний Golf R стартует с 50 100 долларов на внутреннем рынке Германии и с 40 395 долларов в США. Выход с 400-сильным Golf R означал бы потерю половины объема продаж.

До следующего поколения Golf R еще, как минимум, полтора года, а на данный момент новейшим R марки является T-Roc R. В компании уверены, что он даже более маневренный, чем Golf R, несмотря на его кроссоверную природу с более высоким центром тяжести.

Volkswagen начинал с Golf R и модифицировал все в этом автомобиле, чтобы лучше соответствовать более высококлассной модели. Изменения включали в себя модификацию опор двигателя и коробки передач, чтобы усилить автомобиль и улучшить управляемость.

Кстати, ходили слухи о планах Volkswagen представить Tiguan R и Arteon R, но официального подтверждения пока нет.