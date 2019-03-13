Эксперты рассказали, как оформить выгодный автокредит

Издание Life рассказало , как выгодно приобрести машину в кредит и не переплатить банку. В первую очередь необходимо потребовать от сотрудника банка подробного разъяснения каждого пункта договора.

Аналитик ООО «Эксперт плюс» Кирилл Стариков в беседе с Life посоветовал россиянам «хорошо подумать», нужна ли им вообще такая затратная покупка.

«Надо понимать, что покупка автомобиля — это не инвестиция, а всегда только затраты. Кредитный автомобиль — это вдвойне затратно», — подчеркнул он.

По его словам, нужно обязательно просить менеджера расписать ежемесячные траты на кредит.

Эксперт посоветовал сравнивать условия автокредита, описанные одним банком, с предложениями других банков.

«Чем более детальный план вы составите и подготовите до момента оформления кредита, тем проще пройдёт процесс выплаты без обмана и попыток банка навязать вам изменение условий», — подчеркнул он.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев отметил, что часто клиенты банков обращают внимание только на процентную ставку автокредита. Однако им также придется платить комиссии за ведение счета, ОСАГО, КАСКО, возможны платы за страхование жизни и здоровья заемщика. Также необходимо учесть, выгодны ли условия досрочного погашения кредита.

Директор СРО «НАПКА» Борис Воронин отметил, что автокредит, в отличие от кредитных карт и потребительских кредитов, является залоговым. В случае просрочки банк заберет машину.

Опрошенные Life эксперты заявили, что автокредит брать не стоит, если на руках нет 50 процентов от полной стоимости машины. Минимальный первоначальный взнос должен быть не менее 20 процентов.