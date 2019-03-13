Российский авторынок стал четвертым в Европе

В феврале 2019 года было зафиксировано первое, пусть и достаточно скромное падение продаж новых автомобилей в нашей стране за последние два года. Однако даже на фоне этого падения и некоторого роста рынка в некоторых странах Европы Россия вошла в лидирующую пятерку.

Лидером по продажам автомобилей в феврале среди европейских государств стала Германия. Как сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на данные национальных ассоциаций автопроизводителей, продажи новых автомобилей в этом месяце в Германии выросли на 2,7% и составили 268 867 машин.

Второе место с результатом в 177 825 автомобилей заняла Италия, чей рынок просел на 2,4%, а на третьем обосновалась Франция: 172 443 машин и +2,1%. Как отмечает агентство, если бы в европейской статистике учитывались показатели российского рынка, то наша страна заняла бы позицию следом за Францией: россияне в феврале, по предварительным данным, приобрели около 120 000 автомобилей.

В то же время можно предположить, что на четвертую позицию Россия поднялась бы благодаря заметному снижению рынка в Испании. В этой стране продажи упали на 8,8% и составили 100 701 автомобиль. К слову, испанский авторынок демонстрирует снижение уже шестой месяц подряд.

Кроме того, в условный Топ-5 Европы вошла и Великобритания, где рынок после пяти месяцев падения начал проявлять тенденции к росту. Прибавка составила, впрочем, всего 1,4% — обитатели страны в феврале купили 81 969 автомобилей.