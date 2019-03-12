В июне будет представлен новый дизельный мотор Volvo

По предварительной информации, конструкторы производственной компании Volvo представят новый дизельный двигатель в июне 2019 года.

Согласно статистике, производственный цикл таких моторов составляет 3-4 года, а это значит, что уже сейчас производителям стоит задумываться о создании мотора следующего поколения. Но, несмотря на это, учитывая действующие экологические стандарты, через 5-6 лет дизельных моторов в линейки компании скорее всего не останется, а соответственно, модель, которая будет представлена, может стать последней.

Важным нюансом является тот факт, что производители в 2013 году отказались от создания новых моторов и занимаются только доработкой уже существующих версий дизельных моторов Drive-E. Агрегат, который появится в 2019 году, будет использоваться на выпускаемых автомобилях как минимум до 2023 года, так как после 2020 года экологические нормы станут еще жестче и поэтому дорабатывать двигатели будет как минимум невыгодно.

Никаких технических данных до официальной презентации дизельного агрегата конструкторы не озвучивают. Сейчас разработанная модель проходит необходимые испытания, которые позволят убедится в надежности и эффективности двигателя, а также в соответствии критериям безопасности.