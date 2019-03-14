Автоэксперты рассказали, как правильно проверять машину перед покупкой

Эксперты Autonews поделились практическими советами, как нужно проверять кузов автомобиля, на что обратить внимание при осмотре основных узлов и агрегатов, а также как обезопасить себя от покупки юридически «нечистой» машины.

Если у покупателя нет опыта приобретения подержанных автомобилей, на осмотр понравившейся модели опытные водители советуют отправиться в сопровождении специалиста, занимающегося выездной диагностикой машины. Как правило жителям Москвы эта услуга обходится в размере от 2 до 5 тысяч рублей, в зависимости от местоположения выбранного автомобиля, года его производства и пробега.

В первую очередь внимательно осматривается кузов на предмет возможных повреждений и проведенного ремонта. При этом особенно тщательного подхода удостаивается силовая структура: чашки, пороги, крыша, лонжероны и ниша запасного колеса. Затем при необходимости можно проверить остальные детали кузова толщиномером.

Если первый этап проверки удовлетворил покупателя, то можно переходить к проверке VIN-номера, уверяют эксперты. Металлическая табличка с буквенно-цифровым обозначением не должна содержать следы постороннего вмешательства, в противном случае проблемы возникнут при постановке авто на учёт: сотрудник ГИБДД может отправить машину на дополнительную экспертизу. Поэтому, если VIN содержит малейшие признаки «перебитого» номера, от покупки данного автомобиля лучше отказаться.

Диагностику силового агрегата можно провести по аналогии с кузовом — на глаз. При этом оценить состояние двигателя можно по наличию или отсутствию масляных пятен на нём, по звуку работы на холостых оборотах, а также по цвету дыма из выхлопной трубы. Проверку ходовой части авто специалисты советуют делать на СТО на специальном подъёмнике.

После оценки физического состояния автомобиля необходимо проверить насколько он «чист» юридически. Не лишним будет «пробить» машину по базам данных: ГИБДД, судебных приставов и кредитных историй.

Автоэксперты уверяют, что только после всех вышеуказанных мероприятий покупателю стоит принимать решение о приобретении подержанного автомобиля.