Замену Ford Ecosport тестируют в снегу

Новый миниатюрный кроссовер Ford на базе малолитражки Fiesta снова попался на глаза фотошпионам. Пока что модель не имеет собственного имени, но, по слухам, ее назовут Ford Puma . По выходу на рынок Ford Puma заменит проваливший нвропейские продажи Ford EcoSport

Официальный дебют новинки состоится конце этого года, а дилеры получат Puma в 2020. Как и основные конкуренты Nissan Juke и Mazda CX-3 , новый кроссовер Ford получит привычную открывающуюся вверх крышку багажного отделения вместо странной распашной двери на EcoSport. Визуально же это будет кроссовер-перевоплощение Fiesta, унаследовавшее дизайн хэтча, помножив его на атрибуты класса SUV.

Под капотом "малыша" будет усердно трудиться 1.0-литровый бензиновый мотор EcoBoost с турбонаддувом, предложат покупателям и дизель EcoBlue с объемом цилиндров 1.5 литра. Кроме того не исключено, что для максимального снижения цены кроссовера в начальной комплектации, Ford оснастит Puma и 1.1-литровым атмосферником. Коробки передач — 6МКП и 6АКП.

Судя по тому, что с этим стильным и недорогим кроссом американцы попытаются завоевать популярный в Европе сегмент, едва ли у Ford Puma будет такая опция как полный привод, хотя его предшественник EcoSport и мог похвастать AWD.