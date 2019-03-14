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Замену Ford Ecosport тестируют в снегу 

Allroader.ru 3 часа назад
Фото: Allroader.ru
Новый миниатюрный кроссовер Ford на базе малолитражки Fiesta снова попался на глаза фотошпионам. Пока что модель не имеет собственного имени, но, по слухам, ее назовут Ford Puma. По выходу на рынок Ford Puma заменит проваливший нвропейские продажи Ford EcoSport.
Официальный дебют новинки состоится конце этого года, а дилеры получат Puma в 2020. Как и основные конкуренты Nissan Juke и Mazda CX-3, новый кроссовер Ford получит привычную открывающуюся вверх крышку багажного отделения вместо странной распашной двери на EcoSport. Визуально же это будет кроссовер-перевоплощение Fiesta, унаследовавшее дизайн хэтча, помножив его на атрибуты класса SUV.
Под капотом "малыша" будет усердно трудиться 1.0-литровый бензиновый мотор EcoBoost с турбонаддувом, предложат покупателям и дизель EcoBlue с объемом цилиндров 1.5 литра. Кроме того не исключено, что для максимального снижения цены кроссовера в начальной комплектации, Ford оснастит Puma и 1.1-литровым атмосферником. Коробки передач — 6МКП и 6АКП.
Судя по тому, что с этим стильным и недорогим кроссом американцы попытаются завоевать популярный в Европе сегмент, едва ли у Ford Puma будет такая опция как полный привод, хотя его предшественник EcoSport и мог похвастать AWD.
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Бортжурнал , Nissan , Ford EcoSport , Ford Puma , Mazda CX-3 , Mazda , Nissan Juke , Ford
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