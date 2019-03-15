Cadillac введет новую схему наименования моделей. С ньютон-метрами

Компания Cadillac намерена с 2020 года внедрить новое цифровое обозначение моделей. Трехзначное число будут указывать на максимальный крутящий момента двигателя в метрических единицах, округленный до ближайшего, кратного 50 значения. При этом действие новой системы индексов не будет распространяться на автомобили V-серии.

По словам президента американской марки Стива Карлайла, новая маркировка позволит дать более полное представление о доступной мощности, динамических характеристиках и буксировочных возможностях автомобиля. Кроме того, систему индексов можно использовать одновременно для бензиновых, гибридных и электрических моделей, в то время как лошадиные силы или объем двигателя не дают достаточной информации.

В 2017 году сразу две компании приняли похожее решение и добавили в названия моделей мощность двигателей. Jaguar Land Rover стал использовать буквенно-цифровые обозначения вида E400, в которых буква указывает на тип силовой установки (E-электричество, P-бензин, D-дизель), а цифры — ее мощностью в лошадиных силах.