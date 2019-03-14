Эксперты назвали самые выгодные в эксплуатации машины

Аналитики сервиса «Юла» назвали самые дорогие и самые дешёвые в обслуживании автомобили, которыми пользуются россияне, сообщает Ura.ru. Эксперты провели исследование среди иномарок и отечественных моделей.

Чтобы выяснить, эксплуатация какого авто влетает российским автолюбителям «в копеечку», а какое доступно для среднего кошелька, специалисты проанализировали стоимость владения почти 400 тысяч автомобилей.

Исследование сегмента зарубежных марок позволило сделать вывод, что самым дорогим в обслуживании автомобилем в России считается BMW X7. На сервис немецкого внедорожника в отечественных условиях владелец вынужден тратить около 222 тысяч рублей в год. Эксплуатация японского гибрида Toyota Prius обходится почти в 5 раз дешевле — всего в 45,8 тысяч рублей.