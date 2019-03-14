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Эксперты назвали самые выгодные в эксплуатации машины 

Рамблер 4 часа назад
Фото: ТАСС
Аналитики сервиса «Юла» назвали самые дорогие и самые дешёвые в обслуживании автомобили, которыми пользуются россияне, сообщает Ura.ru. Эксперты провели исследование среди иномарок и отечественных моделей.
Чтобы выяснить, эксплуатация какого авто влетает российским автолюбителям «в копеечку», а какое доступно для среднего кошелька, специалисты проанализировали стоимость владения почти 400 тысяч автомобилей.
Исследование сегмента зарубежных марок позволило сделать вывод, что самым дорогим в обслуживании автомобилем в России считается BMW X7. На сервис немецкого внедорожника в отечественных условиях владелец вынужден тратить около 222 тысяч рублей в год. Эксплуатация японского гибрида Toyota Prius обходится почти в 5 раз дешевле — всего в 45,8 тысяч рублей.
Стоимость содержания автомобилей российской сборки заметно отличается от иномарок в лучшую сторону. Однако некоторые отечественные машины всё же поражают дороговизной обслуживания. Самым затратным считается сервис ТагАЗа Road Partner — на него автолюбители закладывают расходы в районе 145 тысяч рублей в год. Самой доступной считается эксплуатация Lada Vesta — она обойдётся владельцу в 67 тысяч рублей, что, кстати, на 22 тысячи больше, чем эксплуатация более дорогостоящего Prius.
Комментарии
Бортжурнал , Toyota Prius , BMW , ТагАЗ Road Partner , Lada Vesta , Lada , Toyota , РИА Ura.ru
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