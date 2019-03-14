Запас хода у электрических кроссоверов в холодную пору

Современные модные тенденции на автомобильном рынке отсылают автолюбителей к выбору нового автомобиля среди кроссоверов и внедорожников. Но наиболее серьезный тренд сегодня — это электромобили.

При всех прочих положительных качествах, все же интересно было бы узнать, какие модели более подходят для России, с ее весьма суровым климатом.

Как поведет себя электромобиль в морозную погоду? Сколько проедет на одном заряде?

Но, как оказалось, есть в мире страна с еще более холодным климатом — Норвегия. В этой стране нынче тоже модно быть владельцем электромобиля. Именно поэтому, группа энтузиастов из Норвегии решила провести дорожные тесты для пяти наиболее популярных моделей в обсуждаемом классе.

В состязаниях первым ожидаемо оказался американский электромобиль. Tesla Model X преодолела в морозную погоду 450 километров на одном заряде.

На втором месте оказался Hyundai Kona Electric, преодолев 415 километров.

Номер три в рейтинге — Kia e-Niro. Его результат — 400 километров.

На четвертом месте — Jaguar I-Pace. Электромобиль данной марки смог проехать 370 километров.

Замыкает пятерку — Audi e-tron quattro. Его пробег составил 360 километров.

Возможно, какие-то менее тяжелые модели и показали бы лучший результат, однако в соревновании они не участвовали.