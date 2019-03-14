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Запас хода у электрических кроссоверов в холодную пору 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Современные модные тенденции на автомобильном рынке отсылают автолюбителей к выбору нового автомобиля среди кроссоверов и внедорожников. Но наиболее серьезный тренд сегодня — это электромобили.
При всех прочих положительных качествах, все же интересно было бы узнать, какие модели более подходят для России, с ее весьма суровым климатом.
Как поведет себя электромобиль в морозную погоду? Сколько проедет на одном заряде?
Но, как оказалось, есть в мире страна с еще более холодным климатом — Норвегия. В этой стране нынче тоже модно быть владельцем электромобиля. Именно поэтому, группа энтузиастов из Норвегии решила провести дорожные тесты для пяти наиболее популярных моделей в обсуждаемом классе.
Среди испытуемых оказались: Audi e-tron quattro, Hyundai Kona Electric, Jaguar I-Pace, Kia e-Niro, а также Tesla Model X.
В состязаниях первым ожидаемо оказался американский электромобиль. Tesla Model X преодолела в морозную погоду 450 километров на одном заряде.
На втором месте оказался Hyundai Kona Electric, преодолев 415 километров.
Номер три в рейтинге — Kia e-Niro. Его результат — 400 километров.
На четвертом месте — Jaguar I-Pace. Электромобиль данной марки смог проехать 370 километров.
Замыкает пятерку — Audi e-tron quattro. Его пробег составил 360 километров.
Возможно, какие-то менее тяжелые модели и показали бы лучший результат, однако в соревновании они не участвовали.
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Комментарии1
Бортжурнал , Hyundai , Jaguar , Audi , Tesla Model X , Kia , Tesla , Hyundai Kona
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