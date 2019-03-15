Русская смекалка: чем грозит новый способ не платить за парковку в Москве

В социальных сетях появилось фото с одной из столичных платных парковок, на котором два автомобиля со снятыми номерами сцеплены велосипедным замком. Пользователи считают, что это ухищрение было придумано с целью избавиться от необходимости оплачивать стоянку: отсутствие государственных регистрационных номеров мешает инспекторам выписать штраф, а сцепка не позволяет эвакуировать автомобили. Эксперты рассказали «ВМ» о том, получится ли у водителей уйти от ответственности за нарушение правил парковки.

Как бороться

По словам заместителя председателя Всероссийского общества автомобилистов Николая Матвеева, такой способ ранее был неизвестен.

— Получается, что мысли автомобилистов находят любой обход действиям властей! — поражается он. — Раньше закрывали номера какими-то бумажечками, теперь — это.

При этом попытки нарушить правила парковки эксперт не одобряет.

— Это непорядок, законы должны соблюдаться, — считает Матвеев. — С этим нужно бороться. Например, вождение без номеров карается штрафом — может быть, имеет смысл перенести эту практику, в том числе, и на припаркованные автомобили. Идентифицировать владельца можно довольно просто: эвакуировать автомобили, а там и владельцы сами объявятся. Я думаю, если ужесточить правила эвакуации, то такое явление скоро исчезнет.

Также эксперт напомнил, что найти владельца можно по ВИН-номеру. Этот уникальный номер транспортного средства наносят на раму передней двери, рулевую колонку, щиток возле ветрового стекла и другие части автомобиля, которые инспектор сможет разглядеть.

Вопрос безопасности

Отсутствие регистрационного номера на автомобиле вызывает логичный вопрос: с какой целью, помимо ухода от штрафа, может скрываться владелец транспортного средства, оставленного в густонаселенном городе? Не представляет ли это угрозы общественной безопасности? Ответ дал член президиума Совета ветеранов подразделений специального назначения органов государственной безопасности "КУОС-СПЕЦНАЗ", эксперт по безопасности Иосиф Линдер. По его мнению, террористы вряд ли будут использовать такие автомобили.

— Мы понимаем, что с точки зрения потенциальной опасности любая припаркованная машина, или даже обычная урна, может быть местом для закладки взрывчатки, — объяснил он. — Террористы обычно используют как раз автомобили с номерами, например угнанные: с точки зрения глобальной безопасности такой автомобиль вызывает меньше вопросов, чем машина без номеров. Если жители района имеют подозрения насчет припаркованного транспортного средства, не имеющего регистрационных знаков, то стоит обратиться в ГИБДД.

Юридический аспект

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал «ВМ» о том, что принятые в столице нормативные акты не позволят этому способу работать.

— Эвакуация таких транспортных средств не просто возможна, а даже обязательна! — напомнил он. — У нас существует в Москве постановление комиссии по антитеррору, которое требует эвакуации автомобиля без номера, поскольку он представляет опасность с точки зрения терроризма. Второе: если два автомобиля стоят рядом, то они перегораживают дорогу, и правила дорожного движения тоже требуют эвакуации такого автомобиля.

Игорь Моржаретто уточнил, что у сотрудников службы эвакуации, как правило, есть ножницы в служебной машине, которые позволяют перекусить цепь.