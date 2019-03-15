Почему дорожают автомобили в России

Топ-менеджеры ведущих автопроизводителей сошлись во мнении, что дальнейшего подорожания новых легковых автомобилей в России не избежать, сообщает РБК. По оценкам экспертов, если не произойдёт резкого падения рубля, в 2019 году ценники на машины в автосалонах подрастут ещё на 10%.

Эксперты заявили, что, судя по динамике курса евро, надежд на замедление роста цен уже не осталось.

Глава Skoda в России Ян Прохазка уверен, что цены на автомобили будут расти из-за нестабильности рубля. По его словам, еще несколько лет назад автопроизводители надеялись, что евро будет стоить не дороже 50 рублей.

«Сейчас мы уже просто надеемся, чтобы курс не поднялся выше 75 рублей за евро. Все ресурсы, которые позволяли сдерживать цены, исчерпаны. Роста цен нам не избежать», — заявил Прохазка.

Похожее мнение высказали сотрудники российских представительств Renault Bentley . Последние отметили, что цены на люксовые автомобили обновляются регулярно, но резких скачков удаётся избежать в отличие от масс-сегмента.

По словам главы Volkswagen Group Rus Маркуса Озеговича, на повышение стоимости авто влияют не только курсовые колебания, но и рост цен на материалы.

«Цены на металл, пластик, нефть исчисляются в евро и долларах, и они растут. Также в начале года к стоимости автомобилей нам пришлось добавить +2%, чтобы учесть рост НДС», — сетует Озегович.

Эксперт подчеркнул, что в существующих условиях российскому правительству необходимо поддержать рынок, поскольку суммы, выделяемые по действующим программам господдержки, «невелики и распределяются несправедливо».

Аналитики пришли к выводу, что к концу 2019 года новые легковые автомобили подорожают не менее, чем на 10%. Причём значения названы только при условии, что курс рубля сохранит стабильность. По словам экспертов, в первую очередь потребители заметят изменение цен на представителей эконом-класса.