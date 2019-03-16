На вторичном авторынке в России ценовая планка в 300 000 рублей — это очень скользкий порог, на котором можно оступиться, погнавшись за "доступностью" автомобиля.
Эксперты продаж на авторынке подержанных автомобилей составили ТОП-3 "рабочих лошадок" на каждый день, с содержанием которых не будет особых проблем.
Номер три в рейтинге — модель Kia Rio второго поколения. Неказистая, на первый взгляд, машина, оказалась весьма надежной даже после нескольких лет эксплуатации. По силовой части такие машины комплектуются 1,6-литровыми моторами на 110 лошадиных сил.
Второе место досталось модели Chevrolet Aveo, которая появилась на российском авторынке после 2005 года. Данная машина также была незаслуженно отнесена в касту "посредственностей".
Однако оснащенные 1,4-литровыми моторами на 95 лошадиных сил, данные автомобили до сих пор радуют своих хозяев весьма высокой надежностью. Правда есть и менее мощные машины с 1,2 л двигателем.
А первое место было присуждено модели Renault Megane во втором поколении. Машины данной линейки являются просто неубиваемыми. Такие автомобили проходят более 500 000 километров без капремонта. Наиболее часто встречаются версии с 1,6 и двухлитровыми моторами.