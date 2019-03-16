Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван ТОП-3 надежных авто за 300 000 рублей 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: car.ru
На вторичном авторынке в России ценовая планка в 300 000 рублей — это очень скользкий порог, на котором можно оступиться, погнавшись за "доступностью" автомобиля.
Эксперты продаж на авторынке подержанных автомобилей составили ТОП-3 "рабочих лошадок" на каждый день, с содержанием которых не будет особых проблем.
Номер три в рейтинге — модель Kia Rio второго поколения. Неказистая, на первый взгляд, машина, оказалась весьма надежной даже после нескольких лет эксплуатации. По силовой части такие машины комплектуются 1,6-литровыми моторами на 110 лошадиных сил.
Второе место досталось модели Chevrolet Aveo, которая появилась на российском авторынке после 2005 года. Данная машина также была незаслуженно отнесена в касту "посредственностей".
Однако оснащенные 1,4-литровыми моторами на 95 лошадиных сил, данные автомобили до сих пор радуют своих хозяев весьма высокой надежностью. Правда есть и менее мощные машины с 1,2 л двигателем.
А первое место было присуждено модели Renault Megane во втором поколении. Машины данной линейки являются просто неубиваемыми. Такие автомобили проходят более 500 000 километров без капремонта. Наиболее часто встречаются версии с 1,6 и двухлитровыми моторами.
Car.ru: последние новости
Запас хода у электрических кроссоверов в холодную пору FCA и Mazda объявили о масштабном отзыве на территории США Маркировка автомашин Cadillac будет в ньютон-метрах
Комментарии
Бортжурнал , Chevrolet Aveo , Chevrolet , Kia , Renault Megane , Renault , Kia Rio
Читайте также
Видео
Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших
ДТП
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Под Петербургом столкнулись 30 машин
ДТП
Массовое ДТП произошло в Москве
ДТП
Мотоцикл повис на проводах после ДТП
ДТП
«Налог на роскошь» добрался до нелюксовых авто
Автоновости
За старые машины начнут штрафовать в Москве
Автоновости
Последствия серии ДТП на МКАД сняли с беспилотника
ДТП
В сети раскрыли ухищрения москвичей при парковке
Автоновости
Известный режиссер проехал на Bentley по встречке
ДТП Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение