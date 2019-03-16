Назван ТОП-3 надежных авто за 300 000 рублей

На вторичном авторынке в России ценовая планка в 300 000 рублей — это очень скользкий порог, на котором можно оступиться, погнавшись за "доступностью" автомобиля.

Эксперты продаж на авторынке подержанных автомобилей составили ТОП-3 "рабочих лошадок" на каждый день, с содержанием которых не будет особых проблем.

Номер три в рейтинге — модель Kia Rio второго поколения. Неказистая, на первый взгляд, машина, оказалась весьма надежной даже после нескольких лет эксплуатации. По силовой части такие машины комплектуются 1,6-литровыми моторами на 110 лошадиных сил.

Второе место досталось модели Chevrolet Aveo , которая появилась на российском авторынке после 2005 года. Данная машина также была незаслуженно отнесена в касту "посредственностей".

Однако оснащенные 1,4-литровыми моторами на 95 лошадиных сил, данные автомобили до сих пор радуют своих хозяев весьма высокой надежностью. Правда есть и менее мощные машины с 1,2 л двигателем.