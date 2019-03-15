FCA и Mazda объявили о масштабном отзыве на территории США

FCA и Mazda объявили о двух отдельных отзывных кампаниях. Отзывная кампания касается моделей 124 Spider и MX-5, а также Chrysler Pacifica.

Первая кампания охватывает практически 14 370 машин MX-5, которые выпускались в период с 2017 по 2018 год. Автомобили оснащены автоматическими коробками передач, которые могут самостоятельно неожиданно переключиться на любую другую передачу и остановить транспортное средство. Проблема связана с неправильным программированием модуля управления коробкой передач. Два автопроизводителя до сих пор ни о каких несчастных случаях или травмах, связанных с этой проблемой, не знали.

Fiat и Mazda оповестят владельцев в ближайшие недели, так как ожидается, что официальный отзыв начнётся с 27 марта. В начале под отзывную кампанию попадут автомобили 124 Spider, а после MX-5. Дилеры будут проинформированы о том, что они будут должны перепрограммировать модуль управления коробки передач и установить новое программное обеспечение. Все работы будут производиться бесплатно.

Второй отзыв, объявленный FCA, касается Chrysler Pacifica. Владельцы микроавтобусов могут не справиться с управлением из-за проблем системы рулевого управления. Данная проблема затрагивает практически 48 тысяч автомобилей в США, 2500 авто в Канаде, 226 в Мексике и 551 за пределами страны. Специалисты дилерской службы будут проверять все транспортные средства. В автомобилях заменят неисправные компоненты на новые. Отзыв начнётся в апреле.