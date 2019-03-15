Как определить автохлам по объявлению

Эксперты портала «За рулём» перечислили признаки «мутного» объявления, которые явно говорят о неважном состоянии продаваемого автомобиля. Ниже топ-5 характеристик, отметив которые, можно смело отказываться от встречи с продавцом.

В первую очередь нечистоплотных продавцов выдаёт сильно заниженная цена на автомобиль. Если указывается, что машина находится в хорошем техническом состоянии, но объявление висит уже несколько недель, то авто явно не в порядке. Эксперты напоминают, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке».

О проблемном авто также могут говорить и десятки тысяч просмотров объявления. Этот признак указывает на то, что машину вероятно диагностировали не один раз, но есть причины, по которым автолюбители отказываются её покупать.

Специалисты рекомендуют обратить особое внимание на текст объявления. Если оно написано с орфографическими ошибками, составлено шаблонно и изобилует восклицательными знаками, то скорее всего его писал «перекупщик», у которого на генерирование оригинального объявления просто нет времени.

«Перекупщиков» также можно распознать по указанным контактным данным. Серые дилеры чаще всего указывают один номер телефона, но уточняют, что ответить на звонок могут разные люди. Такие объявления опытные водители советуют обходить стороной.

Наконец, определить недобросовестного продавца помогут наводящие вопросы о состоянии автомобиля в телефонном разговоре. Обычно предприниматели имеют в продаже сразу несколько автомобилей и нередко не могут быстро сориентироваться в разговоре о деталях продажи конкретного авто. Специалисты уверяют, что требование конкретных ответов на вопросы может вывести на чистую воду даже самого опытного серого дилера.