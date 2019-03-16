Топ-8 водительских народных примет

Эксперты портала «Автовзгляд» собрали наиболее популярные среди российских автолюбителей народные приметы, вера в которые порой заставляет водителей идти даже на необдуманные поступки.

На первом месте списка суеверие, касающееся мытья автомобиля. Многие автолюбители уверены, что, выезжая с мойки, водитель гарантировано попадёт под дождь. Поэтому, сообщают эксперты, некоторые автолюбители из-за предрассудков готовы ездить на грязном авто, будучи уверенными, что мыть машину бесполезно.

На втором месте — птичий помёт на кузове. Почему-то принято считать, что испражнения пернатых обязательно приведут владельца машины к финансовому успеху. У специалистов на этот счёт другое мнение. По их словам, помёт на кузове скорее говорит о приближающемся ремонте лакокрасочного покрытия кузова, а не о мгновенной прибыли.

Среди водителей немало тех, кто верит, что к автомобилю необходимо относиться как к живому существу. Поэтому среди российских автолюбителей ходит поверье, что нельзя негативно отзываться о своей машине, иначе «не повезёт».

Эти же водители уверены, что, если говорить автомобилю нежные слова, то не исключено, что незначительные поломки «вылечатся» сами собой. По словам экспертов, этим «грешит» большинство молодых девушек за рулём.

В некоторых российских автомобилях не принято считать деньги, находясь в салоне. Автовладельцы уверены, что это неизбежно приведёт к крупному штрафу со стороны ГИБДД . При этом, по словам мистиков, неважно соблюдает ли водитель ПДД или ездит с нарушениями.

Есть водители, которые сворачивают с дороги, увидев перебегающую проезжую часть чёрную кошку. Другие подобным образом реагируют на собаку. Причём псу стоит только появиться на обочине, как некоторые автолюбители уже принимают это обстоятельство за плохую примету.

Наконец, бывалые автовладельцы строго не рекомендуют новичкам засматриваться на аварии на дороге, иначе можно «накликать» беду. Эксперты уверяют, что это единственная примета, которая имеет логическое обоснование: засмотревшись на ДТП на дороге всегда существует риск врезаться в впередистоящий авто.