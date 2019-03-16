Автоэксперты рассказали, как можно лишиться прав на бензоколонке

Эксперты портала «Автовзгляд» выяснили, как нарушения при заправке автомобиля топливом могут спровоцировать лишение автовладельца водительского удостоверения. Оказывается, достаточно забыть в горловине бака шланг от бензоколонки.

По словам специалистов, если заправлять машину самостоятельно, то возможных неприятностей можно избежать.

Ведь процесс заправки практически у всех автовладельцев выработан до автоматизма. Другое дело, когда человек регулярно пользуется услугами заправщиков. В этом случае, уверяют эксперты, необходимо быть предельно внимательным. Сеть полна роликов, когда водитель, не убедившись в завершении процесса, трогается с места, вырывает шланг из колонки и уезжает, не останавливаясь.

Эксперты «Автовзгляда» выяснили, что подобная невнимательность и бегство с места происшествия чреваты для автовладельца лишением прав, поскольку порча колонки может рассматриваться автоинспекторами как обычное ДТП. Согласно статье 12.27 КоАП бегство с места аварии строго наказывается: лишением водительского удостоверения на срок от 1 до 1,5 лет, а в отдельных случаях и арестом на 15 суток.

Если произошёл подобный инцидент, эксперты советуют сразу выйти на связь с администрацией АЗС и оплатить ущерб на месте. Если деньги тратить не хочется, можно оформить ДТП как страховой случай, уверяют опытные водители. Тогда ущерб станции будет возмещён по полису ОСАГО.