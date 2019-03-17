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ТОП-8 водительских примет 

Car.ru + ещё 5 15 часов назад
Фото: Car.ru
Многие люди суеверны и водители в этом отношении не являются исключением. Эксперты автоблога решили узнать, каким приметам доверяют владельцы машин.
Так, на первом месте идет боязнь дождя после выезда чистого автомобиля из мойки. Поэтому некоторые автолюбители сознательно предпочитают ездить на грязном транспорте.
Вторая позиция среди суеверий — наличие на кузове машин птичьего помета. Многие считают, что это предвестник финансового успеха.
Значительное число владельцев автомобилей считают, что к ним следует относиться, как к живым существам. Поэтому негативные отзывы по отношению к «железному коню» не приветствуются. Более того, существует поверье (особенно среди представительниц прекрасного пола) о том, что если машину называть ласковыми словами, неисправности уходят.
Некоторые водители уверены, что нельзя считать деньги, находясь в машине. В противном случае следует ждать штраф от ГИБДД.
Сидящие за рулем иногда сворачивают в другую сторону при виде перебегающей дорогу черной кошки или собаки. Некоторые даже делают маневр, увидев животное еще на обочине.
Также не рекомендуется долго смотреть на место ДТП, поскольку самому можно накликать беду. Отчасти это правда, поскольку водитель теряет внимание на дороге и рискует попасть в аварию.
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Бортжурнал , ГИБДД
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