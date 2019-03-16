Несмотря на все достоинства дистанционного запуска двигателя автомобиля, немногие автолюбители знают, что система готовит водителю массу неприятных «сюрпризов». Эксперты портала «Автовзгляд» назвали шесть самых заметных недостатков.
Во-первых, владельцы авто с дистанционным запуском вынуждены чаще остальных заправлять машину. Обычно водители пользуются системой зимой, поэтому заводят автомобиль за 10-15 минут до начала поездки.
Эксперты уверяют, всё это время бензин расходуется впустую, поскольку для нормального прогрева мотора хватает и пяти минут.
Во-вторых, долгая работа двигателя «вхолостую» негативно отражается на состоянии топливной системы автомобиля. В результате часть несгоревшего топлива оседает на клапанах, образуя смолистые отложения, а также смывает со стенок цилиндров мотора масляную плёнку, заставляя двигатель работать «на сухую».
Всё это, уверяют специалисты, ведёт к преждевременному износу деталей силового агрегата и, как следствие, скорый дорогостоящий ремонт.
Желание завести машину зимой, не выходя из дома, также чревато тем, что при экстремально низких температурах у автомобиля могут примёрзнуть тормозные колодки. Владельцы авто с дистанционной системой запуска вынуждены ставить машину на ручной тормоз, в то время как остальные автолюбители в сильные холода стараются избегать «ручника».
Дистанционный запуск расходует львиную долю заряда аккумулятора, уверяют эксперты. Поэтому, если батарея близка к моменту, когда истратит полностью свой ресурс, от завода мотора на расстоянии лучше отказаться.
Особое внимание специалисты советуют уделить качественной установке дистанционного запуска. В противном случае оснащение автомобиля системой на сомнительных СТО грозит не только постоянными сбоями в электрике авто, но и его самопроизвольным возгоранием.
Наконец, эксперты напоминают, что любители прогревать машину из дома рискуют нарваться на административный штраф. Согласно ст.12.28 КоАП оставлять заведённой машину в жилых зонах можно не дольше чем на пять минут. Нарушителям положено денежное взыскание: 3000 рублей жителям Москвы и Санкт-Петербурга, 1500 рублей обитателям российских регионов.