Автоэксперты назвали минусы дистанционного запуска мотора

Несмотря на все достоинства дистанционного запуска двигателя автомобиля, немногие автолюбители знают, что система готовит водителю массу неприятных «сюрпризов». Эксперты портала «Автовзгляд» назвали шесть самых заметных недостатков.

Во-первых, владельцы авто с дистанционным запуском вынуждены чаще остальных заправлять машину. Обычно водители пользуются системой зимой, поэтому заводят автомобиль за 10-15 минут до начала поездки.

Эксперты уверяют, всё это время бензин расходуется впустую, поскольку для нормального прогрева мотора хватает и пяти минут.

Во-вторых, долгая работа двигателя «вхолостую» негативно отражается на состоянии топливной системы автомобиля. В результате часть несгоревшего топлива оседает на клапанах, образуя смолистые отложения, а также смывает со стенок цилиндров мотора масляную плёнку, заставляя двигатель работать «на сухую».

Всё это, уверяют специалисты, ведёт к преждевременному износу деталей силового агрегата и, как следствие, скорый дорогостоящий ремонт.

Желание завести машину зимой, не выходя из дома, также чревато тем, что при экстремально низких температурах у автомобиля могут примёрзнуть тормозные колодки. Владельцы авто с дистанционной системой запуска вынуждены ставить машину на ручной тормоз, в то время как остальные автолюбители в сильные холода стараются избегать «ручника».

Дистанционный запуск расходует львиную долю заряда аккумулятора, уверяют эксперты. Поэтому, если батарея близка к моменту, когда истратит полностью свой ресурс, от завода мотора на расстоянии лучше отказаться.

Особое внимание специалисты советуют уделить качественной установке дистанционного запуска. В противном случае оснащение автомобиля системой на сомнительных СТО грозит не только постоянными сбоями в электрике авто, но и его самопроизвольным возгоранием.

Наконец, эксперты напоминают, что любители прогревать машину из дома рискуют нарваться на административный штраф. Согласно ст.12.28 КоАП оставлять заведённой машину в жилых зонах можно не дольше чем на пять минут. Нарушителям положено денежное взыскание: 3000 рублей жителям Москвы и Санкт-Петербурга, 1500 рублей обитателям российских регионов.