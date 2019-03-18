По России ездит 3,6 тысячи электромобилей

Доля электромобилей в России не превышает 0,01% от общего количества всего имеющегося в стране легкового транспорта. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», 1 января 2019 года их насчитывалось 3,6 тысячи штук.

Самой популярной моделью является оптимальный по пробегу и цене Nissan Leaf. 2,8 тысячи японских «листочков» составляют около 80% всех электрокаров в РФ. На втором месте находится более компактный земляк «Лифа» Mitsubishi i-MiEV, которого на дорогах зарегистрировано 295 штук. Замыкает тройку лидеров творение Илона Маска Tesla Model S с показателем в 211 экземпляров.

Лидером по количеству электромобилей является Приморский край, где в начале года было зарегистрировано 735 машин. Заметно отстает от него Москва, по которой передвигается 405 электрокаров. 141 штука находится в Подмосковье и еще 106 — в северной столице, Санкт-Петербурге.

Хабаровский край берегут от выхлопных газов 308 авто, Иркутскую область — 299, еще 289 — Краснодарский край. 147 ЭМ обнаружено в Амурской области. «АВТОСТАТ» отмечает, что хотя бы по одному электрическому автомобилю имеется в 75 субъектах Российской Федерации из 85.