Автоэксперты рассказали, как вернуть деньги за бракованную деталь

Эксперты портала «Колёса.ру» рассказали , имеет ли водитель право на возврат денег за дефективную деталь, и, как поступить, если продавец требует подтверждение брака от сертифицированного сервиса.

Алгоритм возврата денег за некачественный товар, согласно которому потребителю требуется лишь предъявить чек, в случае с автомобильными запчастями работает не всегда, уверяют автоэксперты.

Зачастую продавец запрашивает у водителя справку от сотрудников сертифицированного автосервиса, намекая на то, что деталь могла быть повреждена в результате самостоятельного неквалифицированного ремонта. По словам ведущего юриста Общества защиты прав потребителей Олега Фролова, юридически торговец имеет на это право.

«Менеджеры в магазине — не эксперты, а лишь продавцы. Поэтому требование предоставить документ от автосервиса — стандартное и вполне законное», — заявил эксперт.

Другое дело, когда предприниматель требует проведения экспертизы сломанной детали за счёт покупателя. В этом случае, если запчасть не имела гарантийного срока обслуживания, бремя доказывания её дефективности ложится на плечи клиента. Но, если на деталь предусматривалась гарантия, то экспертиза качества товара должна проводиться за счёт продавца.

Юристы уверяют, что, имея в запасе все необходимые документы, вернуть деньги за бракованную деталь можно, не дожидаясь судебных разбирательств. И, если с проведением экспертизы водитель может испытать затруднения, то получить справку от «сертифицированного автосервиса» можно, не утруждаясь. Документом такого типа может послужить обычный наряд–заказ или акт на выполненные работы обычной недорогой СТО.

Главное, подчёркивают эксперты, чтобы владелец бизнеса являлся индивидуальным предпринимателем, а в перечне зарегистрированных видов деятельности был указан ремонт автомобилей.