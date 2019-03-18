Появилось изображение Porsche Cayenne «купе»

В интернете опубликован первый скетч купеобразной версии Cayenne. Впрочем, прототип новинки уже вовсю мелькает на испытаниях и готов поведать куда большее, нежели изображение.

Тренд превращать кроссоверы в так называемые кросс-купе, которые никакими купе не являются, а лишь имеют стремительный спортивный силуэт, докатилась и до Porsche . Компания намерена выставить против BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe более динамичную внешне вариацию Cayenne. Весь "спорт" будет заключаться в заваленных задних стойках и увеличенном наклоне линии крыши. Но, насколько позволяют судить шпионские фотографии, даже эти ухищрения не делают разницу между автомобилями значительной.

Технически Cayenne Coupe, скорее всего, окажется практически идентичным привычному кроссоверу, хотя, конечно, сюрпризы не исключены. Например, компания может предложить более мощные модификации или слегка измененные ездовые настройки. По некоторым данным, премьера автомобиля состоится в конце марта.