23 автобренда повысили цены в России

Аналитики "Автостата" изучили изменения цены новых автомобилей и отметили тенденцию: с середины февраля по середину марта большинство брендов переписали ценники на седаны и хэтчбеки.

По информации агентства, подорожание затронуло все комплектации моделей Citroen C4 Peugeot 408 , которые собирают в России, — эти седаны прибавили в стоимости по 12 тыс. рублей. Кроме того, увеличилась цена седана Renault Logan и его вседорожную версию Logan Stepway, а также хэтчбеков Sandero и Sandero Stepway. Они стали дороже на 10 тыс. — 14 тыс. рублей.

Незначительно выросли в цене Ford Focus , Fiesta, а также седан Mondeo — на 9 тыс. — 19 тыс. рублей. Kia в свою очередь подняла стоимость Ceed и Ceed SW, а также хэтчбека Picanto и кроссовера Sorento. Перечисленные модели 2019 года выпуска подорожали на 5 тыс. — 20 тыс. рублей.

Кроме того, корректировка цен затронула отечественные внедорожники УАЗ "Патриот" и "Пикап" — теперь они стоят на 12 тыс. — 21 тыс. рублей больше. В сторону подорожания были скорректировали и ценники на японский кроссовер Honda CR-V (25-50 тыс. рублей) и китайский DFM AX7 (20 тыс. рублей).

Наиболее заметное подорожание было зафиксировано у Audi : седан А4 и универсал А4 Avant, купе А5 и лифтбек А5 Sportback выросли 180 тыс. -217 тыс. рублей.