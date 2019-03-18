Audi готовит две концептуальные разработки к производству

Немецкая компания в течение 2019 г. подготовит для демонстрации две своих инновационные машины.

Планируется, что это позволит Audi сделать резкий скачок в автомобильной отрасли.

В Женеве немецкий бренд продемонстрировал прототип электрического кроссовера Q4 e-tron. Представители подтвердили, что вслед за представленной моделью запланировано еще до 4 вариантов электромобилей. Но это пока не будут серийные экземпляры.

Один из представителей компании, Марк Лихте, пояснил, что состоявшийся показ представил почти готовые к серийному производству машины. Презентация новых электромобилей Audi направлена на демонстрацию того, как будет выглядеть автопром через 15 лет.

По словам немецких разработчиков, сегодня автономность автомобиля в управлении имеет 3 уровень, а будущие новинки получат степень автономного управления 4. Наряду с силовой составляющей, кардинально изменится интерьер. Концепт демонстрирует, как внутреннее пространство будет выглядеть без руля. Для любителей «классики» сохранят варианты традиционного автомобиля.

Планы на показ второй версии прототипа весной 2019 года на выставке во Франкфурте уже сверстаны. Уже в этом году будет представлена модель e-tron Sportback, которая станет серийной машиной.

Заявки на уже показанную модель электрического кроссовера Q4 e-tron начнут принимать в ближайшее время.