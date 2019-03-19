Новый Porsche Taycan привезут в Россию: называем точные сроки!

Одной из громких премьер 2019 года для компании Porsche станет ее первый электрический спорткар Taycan. За новинкой уже выстроилась неслабая очередь, причем интерес к "Тайкану" проявляют и в нашей стране. Рассказываем, когда первые живые Porsche Taycan приедут в Россию.

До мировой премьеры новейшего электрокара Porsche Taycan остается несколько месяцев. Официальный дебют спорткара состоится уже в сентябре 2019 года, а вскоре после этого откроются продажи на ключевых рынках. Самое главное, что электрический "Тайкан" обязательно появится и в России. Как сообщили АвтоВестям в представительстве марки Porsche, первые экземпляры Porsche Taycan попадут в нашу страну в 4 квартале 2020 года.

Выход "Тайкана" на российский рынок отстоит на целый год от премьеры во многом потому, что производственный объем первой волны уже распределен. В Европе давно работает система предзаказа, которая подразумевает внесение аванса в размере 2 500 евро. К этому моменту накопилось уже более 20 000 потенциальных покупателей электрического Taycan.

Детлев фон Платен, член правления Porsche AG

Taycan станет самым спортивным и технически продвинутым автомобилем в своем сегменте — настоящим Porsche

Причем, в России желающие внести предоплату за первый электрический Porsche Taycan прямо сейчас тоже имеются. Однако, как объяснили нам представители, открывать предзаказы за 1,5 года до физического появления машин было бы нелогично — хотя позже система брони откроется и у нас.

Напомним, что "Тайкан" будет оснащен парой электрических двигателей суммарной мощностью около 600 л.с. и полноуправляемым шасси. Производитель заявляет, что от 0 до 100 км/ч Porsche Taycan сможет ускоряться менее, чем за 3,5 секунды, а его максимальная скорость превысит отметку в 200 км/ч. Запас хода на полностью заряженной батарее составит более 500 км по старому испытательному циклу NEDC. Более строгий стандарт WLTP (RDE), наверняка, срежет реальный показатель до 380-400 км.

Вслед за базовым Porsche Taycan должен выйти в серию и спортивный универсал с приставкой Sport Turismo — его премьера может состояться в 2020 году. Второй после "Тайкана" полностью электрической моделью Porsche выступит премиум-кроссовер Macan следующего поколения.