Российские умельцы завели автомобиль от батарейки для телефона

Авторы YouTube-канала «Гараж-54» нашли замену автомобильному аккумулятору в виде устройства, изготовленного из нескольких десятков батареек для смартфонов. Машина завелась 9 раз подряд.

Умельцы отметили, что для сборки аналога аккумулятора им понадобилось 100 литий-ионных батарей для мобильных телефонов. При этом перед спайкой каждую из них пришлось разбирать отдельно, чтобы снять, так называемую, «защиту от перегруза», блокирующую подачу тока на пике. Соединив «модернизированные» батареи, блогеры получили устройство по напряжению и силе тока, не уступающее АКБ.

Новоявленный аккумулятор был установлен в багажник тестового автомобиля и соединён с системой зажигания. Машину удалось завести с первого раза. Однако при этом в местах спайки появились характерные задымления, а некоторые «батарейки» раскалились докрасна. Таким образом, блогеры сумели завести автомобиль 9 раз подряд. После того, как большинство составных частей батареи задымились, эксперимент был остановлен.

Ранее авторы «Гараж-54» протестировали автомобиль, одно из колёс которого было выполнено из 25 тысяч резинок для волос. Оказалось, что покрышка вполне пригодна для медленного передвижения по гаражному обществу. Однако стоило водителю «поддать газку», как резиновое изделие начало рассыпаться на части. Особенно эффектной получилась пробуксовка. В результате новоявленная «резина» была стёрта в считанные секунды.