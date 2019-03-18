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АвтоВАЗ изменил цветовую гамму Lada XRAY и Lada XRAY Cross 

Car.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: car.ru
Отныне Lada Xray и Lada Xray Cross не будут доступны для покупателей в темно-коричневом оттенке «Кашемир».
«АвтоВАЗ» на своем сайте обновил информацию о цветовой гамме двух вышеупомянутых моделей. Теперь Lada Xray представлена в шести существующих вариантах окраски.
Данный список составляют «Ледниковый» (металлик), «Серый базальт», «Огненно-красный», светло-коричневый «Пума», «Платина» и «Черная жемчужина». За первый из упомянутых цветов придется доплатить к основной стоимости 12 тысяч рублей.
У модели Xray Cross также имеется на выбор шесть разных оттенков. Только «Пума» заменена на золотисто-желтый «Янтарь».
Напомним, что кроссовер Lada Xray Cross появился в продаже в начале ноября минувшего года. Машина имеет двигатель на 1,8 литра с мощностью в 122 лошадиные силы и рекордный для представителей Lada клиренс в 215 миллиметров. В свою очередь, трансмиссия представлена механической коробкой передач.
В 2019 году ожидается вывод на рынок Lada Granta Sport. Кроме того, на данный момент проходят тестовые испытания заряженного универсала Vesta SW Sport. Не исключено, что о предстоящей премьере будет объявлено в ближайшее время.
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Бортжурнал , Lada Granta , Lada , Lada XRAY , Автоваз
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