АвтоВАЗ изменил цветовую гамму Lada XRAY и Lada XRAY Cross

Отныне Lada Xray и Lada Xray Cross не будут доступны для покупателей в темно-коричневом оттенке «Кашемир».

«АвтоВАЗ» на своем сайте обновил информацию о цветовой гамме двух вышеупомянутых моделей. Теперь Lada Xray представлена в шести существующих вариантах окраски.

Данный список составляют «Ледниковый» (металлик), «Серый базальт», «Огненно-красный», светло-коричневый «Пума», «Платина» и «Черная жемчужина». За первый из упомянутых цветов придется доплатить к основной стоимости 12 тысяч рублей.

У модели Xray Cross также имеется на выбор шесть разных оттенков. Только «Пума» заменена на золотисто-желтый «Янтарь».

Напомним, что кроссовер Lada Xray Cross появился в продаже в начале ноября минувшего года. Машина имеет двигатель на 1,8 литра с мощностью в 122 лошадиные силы и рекордный для представителей Lada клиренс в 215 миллиметров. В свою очередь, трансмиссия представлена механической коробкой передач.