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Lada Vesta получила прибор ночного видения и тепловизор 

Автовести + ещё 1 5 часов назад
Фото: Автовести
Подразделения вневедомственной охраны Росгвардии начали испытания новой модификации Lada Vesta, подготовленной специально для ведомства. В оснащение патрульного седана включили даже тепловизор.
Для Росгвардии, как сообщает "РИА Новости", была разработана специальная модификация Lada Vesta, учитывающая специфику требований ведомства к патрульным автомобилям. В основном, в Росгвардии были озабочены оснащением седана по последнему слову патрульной техники.
"Патрульный автомобиль Lada Vesta в районе ответственности выполнения служебных задач должен быть основным автомобилем, оборудованным современными цифровыми IT-системами и всесезонными приборами наблюдения и распознавания объектов", — дословно приводит агентство высказывание начальника департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-лейтенанта Алексея Беззубикова.
Известно, что "гвардейскую" Lada Vesta оснащают не только радиостанцией, как и прочие патрульные модификации седана, но и мобильным устройством для удаленного доступа к базам данных, прибором ночного видения и даже тепловизором. Кроме того, сообщается, что вместе с "Вестами" службу в Росгвардии будут нести и другие тольяттинские седаны — Lada Granta, правда, в более простом исполнении.
Первый этап испытаний служебных "Лад" уже состоялся — в нем участвовали сотрудники ведомства из Москвы и Ульяновска. По словам Алексея Беззубикова, замечания и предложения, которые появились у испытателей, уже переданы на АвтоВАЗ.
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Бортжурнал , Lada Granta , Lada Vesta , Lada , Автоваз
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