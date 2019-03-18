Lada Vesta получила прибор ночного видения и тепловизор

Подразделения вневедомственной охраны Росгвардии начали испытания новой модификации Lada Vesta , подготовленной специально для ведомства. В оснащение патрульного седана включили даже тепловизор.

Для Росгвардии, как сообщает "РИА Новости", была разработана специальная модификация Lada Vesta, учитывающая специфику требований ведомства к патрульным автомобилям. В основном, в Росгвардии были озабочены оснащением седана по последнему слову патрульной техники.

"Патрульный автомобиль Lada Vesta в районе ответственности выполнения служебных задач должен быть основным автомобилем, оборудованным современными цифровыми IT-системами и всесезонными приборами наблюдения и распознавания объектов", — дословно приводит агентство высказывание начальника департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-лейтенанта Алексея Беззубикова.

Известно, что "гвардейскую" Lada Vesta оснащают не только радиостанцией, как и прочие патрульные модификации седана, но и мобильным устройством для удаленного доступа к базам данных, прибором ночного видения и даже тепловизором. Кроме того, сообщается, что вместе с "Вестами" службу в Росгвардии будут нести и другие тольяттинские седаны — Lada Granta , правда, в более простом исполнении.