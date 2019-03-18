Немецкий журнал Autobild сравнил на тесте новую «Ладу Весту» и подержанный «Опель Инсигния»

Взяв для испытаний двухлетний дизельный универсал Opel Insignia 1.6 CDTI с пробегом 30 тысяч км, журналисты «Аутобильда» решили сравнить его с новой «Вестой». Дело в том, что обе машины стоят примерно одинаково — 13,5 тысяч евро.

Как отмечают авторы статьи, «Веста» порадует покупателя неплохим оснащением даже в базовой комплектации (круиз-контроль, парктроник, аудиосистема с поддержкой Bluetooth) и пятилетней гарантией. Кстати, в России гарантия на «Весты» — три года.

Также машина получила высокие оценки за простор на передних и задних сиденьях при относительно скромных внешних габаритах — размеры салона у «Лады» и более крупного «Опеля» сравнимы. Правда на ходу, по словам журналистов, российский универсал намного менее удобен и комфортабелен по сравнению с «Опелем».

В плюсы «Весте» записали более простой по конструкции, и потенциально более надёжный бензиновый мотор. А вот 1,6-литровый дизель на «Инсигниях» подвержен поломкам, и поэтому журналисты рекомендуют выбирать «Опели» с двухлитровыми дизелями. Также на немецком универсал ремонта может потребовать и шестиступенчатая «механика».

В итоге, подержанный Opel Insignia получил оценку 3,5 балла из пяти возможных. А новую «Ладу Весту» как альтернативу можно рассматривать только из-за пятилетней гарантии.

По данным сайта Wroom.ru в прошлом году в Германии было продано 485 седанов и универсалов «Лада Веста». А за первые два месяца этого года спрос на на автомобиль вырос на 43% — в январе–феврале немецкие дилеры продали 76 «Вест».