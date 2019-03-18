Очень дорогой Maybach: первый кроссовер марки дебютирует в 2019 году

Компания Mercedes-Maybach, являющаяся подразделением немецкого концерна Daimler , объявила о планах представить первый серийный кроссовер Maybach уже в текущем году.

По словам шефа американского отделения компании Дитмара Экслера, эта новинка будет создана на базе нового Mercedes-Benz GLS, производство наладят на заводе компании в США (штат Алабама), а первые живые автомобили поступят к дилерам в начале 2020 года. В список конкурентов уже записаны Bentley Bentayga Rolls-Royce Cullinan.

Ожидается, что первый SUV Mercedes-Maybach оснастят бензиновым V6 мощностью 560 л.с., автоматической коробкой передач и полным приводом.

О внешности первого кроссовера Mercedes-Maybach можно судить по концепт-кару Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, впервые показанному в апреле 2018 года на автосалоне в Пекине. А значит новая модель получит крупную радиаторную решетку с поперечинами, напоминающими китовый ус и трехсекционную фронтальную и заднюю оптику. Очень вероятно, что до серии доберется также и необычная разделительная планка, проходящая по капоту и делящая пополам заднее стекло. Концепт, напомним, был оснащен электрической силовой установкой с отдачей 750 л.с.

Цены на серийную модель будут начинаться с отметки 200 тысяч долларов, что сделает новинку Mercedes-Maybach самой дорогой моделью, выпускающейся на территории США. Ожидается, что в перспективе под брендом Mercedes-Maybach будут выпущены и другие кроссоверы на базе моделей Mercedes-Benz.