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Опубликован ТОП-10 самых надежных автомобилей 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Автомобильные эксперты издания iSeeCars составили рейтинг автомобилей-долгожителей, которые, пройдя более 320 000 километров, не имеют проблем в эксплуатации.
Наиболее высокий показатель надежности был присвоен модели Toyota Sequoia. Как выяснилось, 7,4% автомобилей данной марки с пробегом свыше 320 000 километров не имеют поломок.
Второе место в рейтинге досталось последней версии Ford Expedition, оснащенной турбомотором. Около 5% машин данной марки способны преодолеть заданный рубеж без поломок.
Номер три в рейтинге — модель GMC Yukon XL. Около 4% автомобилей данной линейки сохраняют полную работоспособность после пробега в 320 000 километров.
Кроме вышеназванных моделей к ТОП-10 примкнули: 4Runner (3,9%), Chevrolet Tahoe (3,8%); Toyota Highlander Hybrid (3,1%), Honda Ridgeline (3%), GMC Yukon (2,8%), Toyota Tacoma (2,6%).
Как отмечают эксперты издательства iSeeCars, все перечисленные модели не только с честью выдерживают данный рубеж, но и сохраняют качественную работоспособность и при более длительной эксплуатации.
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Бортжурнал , Ford Expedition , Chevrolet , Toyota Sequoia , Honda Ridgeline , Toyota Highlander , Chevrolet Tahoe , Toyota , Honda , Toyota Tacoma , GMC Yukon , Ford
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