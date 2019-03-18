Опубликован ТОП-10 самых надежных автомобилей

Автомобильные эксперты издания iSeeCars составили рейтинг автомобилей-долгожителей, которые, пройдя более 320 000 километров, не имеют проблем в эксплуатации.

Наиболее высокий показатель надежности был присвоен модели Toyota Sequoia . Как выяснилось, 7,4% автомобилей данной марки с пробегом свыше 320 000 километров не имеют поломок.

Второе место в рейтинге досталось последней версии Ford Expedition , оснащенной турбомотором. Около 5% машин данной марки способны преодолеть заданный рубеж без поломок.

Номер три в рейтинге — модель GMC Yukon XL. Около 4% автомобилей данной линейки сохраняют полную работоспособность после пробега в 320 000 километров.

Как отмечают эксперты издательства iSeeCars, все перечисленные модели не только с честью выдерживают данный рубеж, но и сохраняют качественную работоспособность и при более длительной эксплуатации.