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Jeep Compass в России перевоплотился в «Ночного орла» 

Автовести 9 часов назад
Фото: Автовести
Компания Jeep вывела на российский рынок особое исполнение вседорожника Compass под названием Night Eagle ("Ночной орел"). Отличия особой версии — в оформлении экстерьера и интерьера, а также некоторых нюансах комплектации.
Опознать Night Eagle проще всего будет по деталям отделки кузова, оформленных в черном глянце: традиционного хрома лишилась даже решетка радиатора, которая сохранила отделку такого типа лишь в окантовках вокруг каждой из прорезей. Кроме нее, черными стали колесные диски, рейлинги, окантовка оконных проемов и тому подобное. К слову, диски на Night Eagle применяются 18-дюймовые в отличие от 16-дюймовых, которые входят в комплектацию Longitude — именно она стала базой для версии "Ночной орел". А еще одним дополнением стали тонированные стекла.
Интерьер вседорожника отделывается исключительно черной тканью в сочетании с черными же виниловыми вставками и черной строчкой, но хрома на передней панели Compass решили все же не лишать. Еще одним нюансом версии Night Eagle стала мультимедийная система Uconnect с 8,4-дюймовым сенсорным монитором (в комплектацию Longitude входит только 7-дюймовый), но устанавливается она только в рамках опционального пакета Technology ценой 90 000 рублей. Кроме мультимедиа, в него также входят навигационная система и камера заднего вида.
Помимо этого, для новинки доступен также опциональный пакет Function, который включает в себя зеркало с автозатемнением, зеркала с обогревом и электроприводом складывания, систему бесключевого доступа с запуском двигателя кнопкой, 220-вольтовую розетку и сигнализацию. Стоит такой пакет 60 000 рублей.
В целом же Jeep Compass в исполнении Night Eagle оценен в минимальные 2 239 000 рублей, тогда как базовая для кроссовера в нашей стране комплектация Longitude стоит минимум 2 149 000 рублей. Комплектуется она 2,4-литровым двигателем семейства Tigershark, который развивает 150 л.с. и 229 Нм крутящего момента. Работает мотор в паре с безальтернативными 9-ступенчатым автоматом и системой полного привода.
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Бортжурнал , Jeep , Jeep Compass
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