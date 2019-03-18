Jeep Compass в России перевоплотился в «Ночного орла»

Компания Jeep вывела на российский рынок особое исполнение вседорожника Compass под названием Night Eagle ("Ночной орел"). Отличия особой версии — в оформлении экстерьера и интерьера, а также некоторых нюансах комплектации.

Опознать Night Eagle проще всего будет по деталям отделки кузова, оформленных в черном глянце: традиционного хрома лишилась даже решетка радиатора, которая сохранила отделку такого типа лишь в окантовках вокруг каждой из прорезей. Кроме нее, черными стали колесные диски, рейлинги, окантовка оконных проемов и тому подобное. К слову, диски на Night Eagle применяются 18-дюймовые в отличие от 16-дюймовых, которые входят в комплектацию Longitude — именно она стала базой для версии "Ночной орел". А еще одним дополнением стали тонированные стекла.

Интерьер вседорожника отделывается исключительно черной тканью в сочетании с черными же виниловыми вставками и черной строчкой, но хрома на передней панели Compass решили все же не лишать. Еще одним нюансом версии Night Eagle стала мультимедийная система Uconnect с 8,4-дюймовым сенсорным монитором (в комплектацию Longitude входит только 7-дюймовый), но устанавливается она только в рамках опционального пакета Technology ценой 90 000 рублей. Кроме мультимедиа, в него также входят навигационная система и камера заднего вида.

Помимо этого, для новинки доступен также опциональный пакет Function, который включает в себя зеркало с автозатемнением, зеркала с обогревом и электроприводом складывания, систему бесключевого доступа с запуском двигателя кнопкой, 220-вольтовую розетку и сигнализацию. Стоит такой пакет 60 000 рублей.