Зачем мыть машину зимой?

В природе существуют водители, которые моют машину исключительно перед зимой и после. Или заезжают на автомойку всего пару раз за сезон. Казалось бы, а зачем это делать — на дороги все равно сыплют соль, не успеешь выехать, опять уже по уши в грязи. Да еще и лючок бензобака или дверь не дай бог после мойки примерзнут.

Однако именно соль становится главным врагом автомобиля зимой. Обращали внимание на то, как она разъедает обувь или подушечки на собачьих лапах? Так вот, с железом происходит то же самое. Кузов автомобиля подвергается коррозии при контакте с этим дорожным реагентом. Соль «подпитывает» процесс окисления, увеличивая шансы на появление ржавчины на машине, а вовсе не покрывает автомобиль защитной коркой, как думают некоторые.

Отметим, что, например, в Бразилии или на юге Японии автомобили так быстро не гниют. А все потому что там нет соли на дорогах.

Бороться с агрессивными реагентами можно, лучше всего не запуская, а предупреждая последствия. Эксперты отмечают, что во избежание коррозии нужно всего лишь почаще заезжать на мойку. Зимой рекомендуется отчищать машину от соли хотя бы раз в неделю. Летом реже — раз в две недели.